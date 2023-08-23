تاون جاس تؤسس أول فرع خارجي بالمملكة العربية السعودية

استثماراً للخبرات المتراكمة لشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المصرية في تنفيذ المشروعات والانشطة المتخصصة والتي أسهمت في كسب ثقة ومصداقية العملاء في الدول العربية والأسواق الخارجية فيما تقدمه من اداء متميز و خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات في مجالات عملها، انتهت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) أحد أهم أذرع قطاع البترول والغاز في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنشآت والمنازل من تأسيس أول فرع خارجي لها بالمملكة العربية السعودية.



وتأتي تلك الخطوة في اطار استراتيجية طموحة لقطاع البترول والغاز يدعمها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للتوسع والانتشار و زيادة حجم الاعمال لشركاته المتخصصة في الدول العربية والاسواق الخارجية خاصة التي تشهد نموا كبيرا و حركة تطور في تنفيذ المشروعات والبنية التحتية كالمملكة العربية السعودية مما يمثل فرصا للشركات لزيادة حجم الاعمال خاصة ان شركات المشروعات بقطاع البترول لها تواجد ملموس في السوق السعودية وتسهم في اعمال تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية في قطاع الطاقة .

ويعكس انشاء الفرع الجديد بالمملكة حرصها علي مشاركة الشركات المصرية المتخصصة من قطاع البترول والغاز استنادا لخبراتها وتميز كوادرها وسابقة اعمالها الناجحة في تنفيذ المشروعات.