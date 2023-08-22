بالأرقام.. تعرف على حجم الاكتشافات البترولية في السنوات الأخيرة بمصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، عن نجاح شركة كايرون في تحقيق كشف بترولى جديد في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس.

حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة(50%) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك ( 50%).

ويعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول هو ثمرة الجهد المبذول فى قطاع الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل فى مصر حاليا أكثر من 60 شركة عالمية فى مجال البحث عن البترول واستغلاله فى 183 منطقة التزام فى البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وسيناء وصعيد مصر تحت إشراف الجهات التابعة لوزارة البترول، الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.

وبحسب وزارة البترول، فأن نتيجة للعمل المتواصل فى مجال البحث عن البترول واستغلاله خلال الفترة الماضية فقد تحقق عدد من الاكتشافات المهمة التي أضافت احتياطيات مصر من الزيت والغاز فخلال الفترة من عام 2013 وحتى يوليو 2020 تم تحقيق عدد 449 كشف (315 زيت – 134 غاز) اضافت هذه الاكتشافات احتياطيات قدرها 522.3 مليون برميل زيت ومتكثفات بالإضافة الي حوالي 41.7 تريليون قدم3 غاز، وتم توقيع عدد 119 عقد تنمية خلال نفس الفترة.

وخلال يوليو المنقضي، أكد المهندس طارق الملا، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر “أوبك” الدولي الثامن الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، أن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول “نرجس وساتيس ونور” بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل، و”فراميد والأبيض” بالصحراء الغربية.

وحول إجمالي الاكتشافات النفطية وحجم الإنتاج، قبيل الكشف المعلن عنه اليوم، فقد أكد وزير البترول أنه خلال السنوات الخمس الماضية قام قطاع البترول المصري والشركات العالمية بحفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئرًا، وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، بواقع 217 للبترول، و67 للغاز.

أضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ، بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات، و5750 مليار قدم 3 غاز، أسهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه، وفقا للوزير.

وحول حجم الإنتاج المصري من النفط والغاز، ونسبته من احتياجات السوق المحلية من الطاقة، قال الملا إن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر، ويلبى إنتاجها من البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلي.

أما بالنسبة لكشف خليج السويس المعلن عنه اليوم، فقد تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11،، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز ، ويتواجد الخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.

تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا. و نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم اجرائه حتي الآن في الحقل.

بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 الف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 الاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى. والبئر هى رابع بئر يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الانتاج المبكر ، والجدير بالذكر انه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الانتاج المبكر وسيتم استخدامها لإستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافى وتنمية منطقة الامتياز .

بالاضافة الى ذلك ، تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافى من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى GNN.