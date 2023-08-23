أمطار خفيفة مع رعدية .. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر مستمرة في تحسن الطقس والأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة في فترات الليل والصباح الباكر، إذ تحسن الطقس بشكل كبير، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح، والذي يقلل من إحساس نسب الرطوبة، ويساعد في تلطيف الأجواء.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فترات الصباح الباكر تشهد سحب تحجب جزء من أشعة الشمس، والتي تساعد في تلطيف الطقس بشكل كبير، ويبقى فقط فترات الظهيرة والتي يشعر فيها المواطن بأجواء حارة، ولكن درجات الحرارة في فترات الظهيرة في أغلب المحافظات حول المعدلات الطبيعية، إذ أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة خلال الأيام المقبلة تصل لـ 33 أو 34 درجة مئوية في فترات النهار.

وتابعت مسؤولة الأرصاد الجوية، أن الأجواء معتدلة، ودرجات الحرارة تكون أقل من المعدلات الطبيعية في أغلب محافظات الجمهورية، إذ أن الطقس في فترات النهار حار رطب بسبب زيادة أشعة الشمس والرطوبة، والتحسن يكون في ساعات المساء، موضحة أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية خاصة على خليج السويس الذي سيكون غير مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية لأن ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 متر، وكذلك الأمر في البحر الأحمر.

وأردفت، أن البحر المتوسط يشهد اعتدالا كبيرا، ومؤهل لكافة أعمال الصيد والتنزه والملاحة البحرية، والأمواج بارتفاعات عادية.

واستكملت الأرصاد، أن بعض الأماكن في أقصى جنوب البلاد اليوم، شهدت أتربة ورمال مثارة إلا أن باقي محافظات الجمهورية لا تشهد هذه الظاهرة وتتواجد في أقصى جنوب البلاد فقط مثل حلايب وشلاتين وبعض المناطق في أبو سمبل ألا أنها لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى أن أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، ولن تؤثر على أي أعمال أو أنشطة الإنسان اليومية، والطقس لطيف حتى الأسبوع المقبل، مناشدة بضرورة توخي الحذر من اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وفترة الظهيرة.