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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض الحرارة وأمطار رعدية وبرد.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

تساقط أمطار - ارشيفي
تساقط أمطار - ارشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريره اليومي عن حالة طقس المملكة اليوم الثلاثاء، حيث توقع أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعظم الأنحاء، مع استمرار هطول الأمطار بعدد من المناطق.

وقال المركز في تقريره، إن التوقعات مستمرة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.

فيما توقع أن تسجل درجات الحرارة في الدمام وحفر الباطن 46 درجة مئوية، بينما تصل في الأحساء وعرعر إلى 45 درجة، فيما تسجل مكة المكرمة وبريدة وسكاكا درجة حرارة بمقدار 44 درجة.

ويتوقع أن تصل الحرارة في المدينة المنورة والعاصمة الرياض وتبوك إلى 43 درجة، و40 درجة في جدة، و28 درجة في أبها.

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