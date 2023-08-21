أمطار غزيرة وتدني في الرؤية.. السعودية تحذر من طقس المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية ،اليوم الاثنين، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع, مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 11مساءً.



و نبه المركز من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعا في درجات الحرارة من ( 47 - 48 ) درجة مئوية، على محافظتي العلا وخيبر .

وتصل درجة الحرارة في محافظة العيص من ( 49 - 50 ) درجة مئوية, موضحاً أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 5 مساءً.