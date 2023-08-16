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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية وجريان سيول.. تحذير شديد اللهجة من أرصاد السعودية

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء بمناطق ومحافظات المملكة.

 

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك و المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم /ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

السعودية حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد بالسعودية الأنباء السعودية

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