الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع الحالي| فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "نشعر اليوم بارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة بشكل كبير ومتوقع أن يستمر ذلك على مدار الأسبوع".

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،: "الأسبوع الحالي سيكون أعلى في درجات الحرارة من الأسبوع الماضي".

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية في فترات الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن: "هناك ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة بحوالي 3 درجات عن المعدل الطبيعي، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا "، لافتة إلى أن: "هناك ارتفاعات في نسبة الرطوبة، وفي درجة الحرارة، نتيجة منخفض الهند الموسمي الذي يؤدي لارتفاعات بنسبة الرطوبة".

