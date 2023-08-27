خلال 24 ساعة| مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

تتصدر حالة الطقس محركات البحث لما تمثله من أهمية كبيرة لدى الكثير من المواطنين، وفي هذا الصدد إليكم أبرز توقعات هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

طقس استثنائي

أتربة وأمطار رعدية تتزاحم مع ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، وكأن كل فصل من فصول السنة يسيطر على جزء من البلاد، حيث تشهد مصر طقسًا استثنائيًا؛ فبعد ما حل عليها من موجة حارة، اعتبرها خبراء الأرصاد الأولى من نوعها خلال شهر يوليو، حيث سجلت درجات الحرارة معدلات قياسية لم نشهدها من قبل؛ فيما سجلت الحرارة على مدار الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا.

والمعروف عن شهر أغسطس أنه ذروة الصيف، وشهدت فيه البلاد هذا العام ظواهر جوية عادة ما تحدث في الشتاء مثل الأمطار ونشاط الرياح، ومن خلال السطور التالية، نوضح لكم أبرز توقعات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس على مدار الساعات المقبلة، فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

حالة الطقس

فيما قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة بحوالي 3 درجات عن المعدل الطبيعي، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت “غانم”، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الأجواء حارة على محافظات الجمهورية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

وأشارت إلى أنه خلال الـ24 ساعة المقبلة ستشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، خاصة في فترة الظهيرة، ويجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان واستخدام غطاء للرأس خلال التواجد خارج المنزل.



موعد انخفاض معدلات الرطوبة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة ستنخفض بشكل تدريجي، ولكن مع بداية شهر سبتمبر ستقل درجات الحرارة، خاصة أن موسم الخريف سيبدأ يوم 21 سبتمبر.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن نسبة الرطوبة على المحافظات الساحلية تصل إلى 95% على المحافظات الساحلية، بينما على القاهرة الكبرى تصل إلى 40%.

أماكن سقوط الأمطار

واستكملت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية “أنه سيكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على المحافظات الساحلية، وسلاسل جبال البحر الأحمر”.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:



العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 26

الإسكندرية 32 - 25

الإسماعيلية 38 - 23

الغردقة 40 -29

أسوان 46 - 29

سوهاج 43 - 27

المنيا 40 -27

