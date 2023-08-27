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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس |الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس الأيام القادمة، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس الأيام القادمة

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويستمر نشاط الرياح على مناطق متفرقة بالبلاد تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد الطقس استمرار فرص الأمطار على مناطق السواحل الشمالية الغربية ( مطروح - السلوم ) على فترات متقطعة، تكون خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا.

درجات الحرارة

وقالت هيئة الأرصاد، إن نشاط الرياح الذي يشهده الطقس على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة  خلال حالة الطقس الأيام القادمة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 35 حتى 37 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 حتى 34 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 40 حتى 43 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 39 حتى 41 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 45 حتى 46 درجة 

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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