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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لنهاية الأسبوع| الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة والعظمى تصل 38.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وارتفاع في نسبة الرطوبة، وأن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي، ينتج عنه ارتفاع حرارة الجو.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن العظمة على القاهرة الكبرى ستكون 34، ولكن بسبب الرطوبة العالية سيشعر المواطن أن درجة الحرارة أعلي من المعلن عنها، وتصل لـ 38 درجة.

ولفتت إلي أن اليوم هناك فرص لـ سقوط الأمطار الخفيفة، على مناطق شمال الدلتا وشمال الوجه البحري، ولكن تلك الأمطار لن تكون مؤثرة على النشاط اليومي.

 

وحذرت قائدي السيارات من الشبورة التي تظهر في الصباح الباكر، مطالبة الجميع بالسير بـ سرعات منخفضة، وان هذا الأسبوع سيكون هناك ارتفاعات في درجات الحرارة، وسيكون هناك شبورة في الصباح.

بيان درجات الحرارة
العظمى الصغرى
القاهرة 34 26
العاصمة الإدارية 35 25
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 24
دمنهور 33 23
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 34 23
دمياط 32 25 
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 23
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 36 18
كاترين 35 17
الطور 34 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 39 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 35 23
سيوة 40 25
رأس غارب 37 27
الغردقة 39 29
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30 
رأس حدربة 36 29
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 24
أسيوط 38 24
سوهاج 40 25
قنا 45 27
الأقصر 43 27
أسوان 43 28
الوادى الجديد 43 25
أبوسمبل 44 29

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة منار غانم حرارة الجو

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