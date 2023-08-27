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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض معدل الرطوبة

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات في نسبة الرطوبة، وفي درجة الحرارة ، نتيجة منخفض الهند الموسمي الذي يؤدي لإرتفاعات بنسبة الرطوبة.

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن الأجواء حارة على محافظات الجمهورية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،  أن نسب الرطوبة ستنخفض بشكل تدريجي، ولكن مع بداية شهر سبتمبر ستقل درجات الحرارة، خاصة أن موسم الخريف سيبدأ يوم 21 سبتمبر.

 

وأشارت منار غانم إلى أن نسبة الرطوبة لى المحافظات الساحلية تصل 95% على المحافظات الساحلية، بينما لى القاهرة الكبرى تصل 40%.

 

سلاسل جبال البحر الأحمر

وأستكملت تصريحاتها قائلة “أنه سيكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على المحافظات الساحلية، وسلاسل جبال البحر الأحمر”.

الأرصاد الجوية الرطوبه صباح البلد منخفض الهند الموسمي درجة الحرارة

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