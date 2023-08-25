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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتدوا الكمامات.. تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

عواصف ترابية
عواصف ترابية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل تأثر البلاد بعواصف ترابية ورملية، وقالت إن المناطق الجنوبية هي التي تتأثر بالعواصف، وأن هذه العواصف ستتسبب في حجب الرؤية، وطالبت المواطنين بارتداء الكمامة، بسبب العواصف التي تؤثر على المناطق الجنوبية، محذرة مرضى الحساسية بالخروج دون كمامة، في المناطق التي بها عواصف ترابية.

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عواصف مستمرة| الأرصاد تحذر مواطني 3 أماكن من الرمال والأتربة

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن البلاد مستمرة في الاستقرار في الأحوال الجوية والتحسن الكبير في حالة الجو وبخاصة في فترات الليل والصباح الباكر.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «مازلنا نتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط محملة بكميات من بخار الماء، ونسب الرطوبة في الجو نشعر بها، وبخاصة في فترات الظهيرة». 


وتابعت: «نسب الرطوبة تتجاوز 40% نهارا على القاهرة الكبرى، وتصل إلى 85% في فترات الليل، ومع هدوء سرعات الرياح نشعر بها، وهو ما يجعلنا نحس باستمرار الأجواء الصيفية نهارا رغم أن قيم الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 33 درجة مئوية نهارا، ولكن المحسوسة تكون 35 أو 36 درجة مئوية». 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 34 23
بنهــــا 33 23
دمنهور 32 23
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 32 24
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 23
دمياط 32 24
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 22
العريش 32 23
رفح 30 23
رأس سدر 35 26
نخل 36 21
كاترين 35 17
الطور 35 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 39 30
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 32 22
السلوم 32 22
سيوة 36 24
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 29
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 23
أسيوط 38 24
سوهاج 40 25
قنا 43 27
الأقصر 43 27
أسوان 44 29
الوادي الجديد 42 27
أبوسمبل 44 30

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية العواصف عواصف ترابية ورملية

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