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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عواصف مستمرة| الأرصاد تحذر مواطني 3 أماكن من الرمال والأتربة

عواصف
عواصف

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، سائقي السيارات من الشبورة التي تظهر في الساعات الصباحية، مطالبة الجميع بالسير بـ سرعات منخفضة، وحذرت أيضًا من عدم الاستقرار بخليج السويس، موضحة أن الموجة ستصل لـ 3أمتار . 

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هناك عواصف رملية وترابية، بأقصى جنوب البلاد، موضحة أن   أبو سمبل تعرضت لـ تدهور الرؤية بسبب الأتربة.

وكشفت أن العواصف الترابية القادمة من جنوب السودان، تؤثر على المناطق الحدودية، بـ حلايب وشلاتين، أبوسمبل.

وكشفت أن البلاد ستشهد استمرارا في استقرار الأحوال الجوية والتحسن الكبير في قيم الحرارة، وبخاصة في فترات الليل وفترات الصباح الباكر موضحة «الأجواء صيفية معتدلة في مثل هذا الوقت من العام، ونتوقع أن تكون القاهرة الكبرى اليوم 33 درجة مئوية، وبخاصة في فترة الظهيرة».


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشعر بالأجواء الصيفية والحارة ووجود نسب رطوبة في الجو خلال فترة الظهيرة بسبب هدوء سرعات الرياح وتكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبالتالي، فإننا نشعر فيث فترة الظهيرة بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء».


وواصلت: «سنشهد استمرارفرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على بعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين، ولكن في مجملها تكون خفيفة غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية».

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 34 23
بنهــــا 33 23
دمنهور 32 23
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 32 24
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 23
دمياط 30 24 
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 22
العريش 31 23
رفح 30 23
رأس سدر 35 26
نخل 36 21
كاترين 35 17
الطور 35 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 32 22
السلوم 34 22
سيوة 39 24
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 28
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 28
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30 
رأس حدربة 36 29
الفيوم 35 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 23
أسيوط 37 24
سوهاج 40 25
قنا 43 27
الأقصر 43 27
أسوان 44 29
الوادي الجديد 42 27
أبو سمبل 44 30

 

 

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