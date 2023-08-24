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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف وأمطار رعدية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المناطق

أمطار رعدية
أمطار رعدية

 أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن كبير في حالة الجو بالساعات الصباحية والمساء، وأن العظمة على القاهرة اليوم تسجل 33 درجة.

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عواصف ترابية ورملية في 3 أماكن| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

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عواصف ترابية ورملية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بـ نشاط الرياح في الساعات المسائية، وأن هذا يلطف الجو.

 

وأشارت إلي أن الرياح تتسبب في عواصف رملية وترابية، بأقصى جنوب البلاد، موضحة أن الجميع في أبو سمبل أمس تأثر بـ العواصف الترابية القادمة من جنوب السودان.

 

ولفتت إلى أن الأمطار اليوم متوسطة وقد تكون رعدية، وستكون على سلاسل جبال البحر الأحمر، " حلايب وشلاتين" ولكن الأمطار لن تكون مؤثرة على النشاط اليومي.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: 


العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 34 23
بنهــــا 33 23
دمنهور 32 23
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 32 24
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 23
دمياط 30 24 
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 22
العريش 31 23
رفح 30 23
رأس سدر 35 26
نخل 36 21
كاترين 35 17
الطور 35 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 32 22
السلوم 34 22
سيوة 39 24
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 28
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 28
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30 
رأس حدربة 36 29
الفيوم 35 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 23
أسيوط 37 24
سوهاج 40 25
قنا 43 27
الأقصر 43 27
أسوان 44 29
الوادي الجديد 42 27
أبو سمبل 44 30

 

العواصف الترابية الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الجو عواصف رملية وترابية

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