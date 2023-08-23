عواصف ترابية ورملية في 3 أماكن| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، على الرغم من أن البلاد في فصل الصيف.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 34 درجة، بزيادة درجة عن أمس الثلاثاء.

ولفتت إلي أن هناك بعض المناطق ستتعرض لـ نشاط رياح سينتج عنها إثارة لـ الرمال والأتربة، ولكن هذه المناطق في أقصى جنوب البلاد" حلايب وشلاتين وأبو سمبل".

وأشارت إلي أن العواصف الرمال والأتربة ستكون على الثلاث مناطق فقط، وباقي المحافظات لن يكون بها أي رياح مثيرة لـ الأتربة.

وفيما يلي عرضت هيئة الأرصاد بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:



القاهرة: العظمى 34 والصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 24.

دمنهور: العظمى 33 والصغرى 24

شرم الشيخ: العظمى 40 والصغرى 29.

أسوان: العظمى: 44 والصغرى 28.

الأقصر: العظمى 43 والصغرى 29.

العاصمة الإدارية: العظمى 35 والصغرى 2.

مدينة 6 أكتوبر: العظمى 35 والصغرى 24.

بنها: العظمى 34 والصغرى 24.

أبو سمبل: العظمى 44 والصغرى 28.