عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف ترابية ورملية في 3 أماكن| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

عواصف ترابية
عواصف ترابية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، على الرغم من أن البلاد في فصل الصيف.

txt

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

txt

عواصف ترابية ورملية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 34 درجة، بزيادة درجة عن أمس الثلاثاء.

ولفتت إلي أن هناك بعض المناطق ستتعرض لـ نشاط رياح سينتج عنها إثارة لـ الرمال والأتربة، ولكن هذه المناطق في أقصى جنوب البلاد" حلايب وشلاتين وأبو سمبل".

وأشارت إلي أن العواصف الرمال والأتربة ستكون على الثلاث مناطق فقط، وباقي المحافظات لن يكون بها أي رياح مثيرة لـ الأتربة.

وفيما يلي عرضت هيئة الأرصاد بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:


القاهرة: العظمى 34 والصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 24.

دمنهور: العظمى 33 والصغرى 24

شرم الشيخ: العظمى 40 والصغرى 29.

أسوان: العظمى: 44 والصغرى 28.

الأقصر: العظمى 43 والصغرى 29.

العاصمة الإدارية: العظمى 35 والصغرى 2.

مدينة 6 أكتوبر: العظمى 35 والصغرى 24.

بنها: العظمى 34 والصغرى 24.

أبو سمبل: العظمى 44 والصغرى 28.

 

العواصف الرمال العواصف الرمال والأتربة المحافظات الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل منفذي عملية الخليل

فيراري ومرسيدس.. أشهر سيارات نجم دفاع ليفربول

هل يشترط تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة.. أمين الإفتاء يوضح

خبير اقتصادي: قمة «بريكس» تنظر في إعادة التوازنات بالعالم متعدد الأقطاب

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب جزر المحيط الهادئ

هل شجعت أمريكا أوكرانيا «سِرًّا» على استهداف العاصمة موسكو بالمسيرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف عن مصير الشمس.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ