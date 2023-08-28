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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة على المدن الساحلية والقاهرة تسجل 34| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الارصاد  الجوية ، إن الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة هذه الأيام ، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها بحوالي درجة أو درجتين .

وتابعت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " ٨ الصبح " والمذاع على فضائية " دي ام سي "، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل ٣٤ درجة مئوية مع ارتفاع نسب الرطوبة .

ونوهت " غانم " ، أن المناطق الساحلية هي الأكثر تأثرا بارتفاع نسب الرطوبة ، رغم انخفاض قيم درجات الحرارة .

وأوضحت " غانم " أن مدن جنوب البلاد هي الاعلى في قيم درجات الحرارة ، وتصل ل ٤٤ درجة مئوية إلا أنها أقل المدن تأثرا بنسب الرطوبة .

 

https://fb.watch/mH-yPQlQUu/?mibextid=I6gGtw

الأرصاد توك شو منار غانم الرطوبه أخبار حالة الجو

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