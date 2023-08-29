عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة وزيادة الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري، إذ تسجل الرطوبة ليلا 95%.

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

لنهاية الأسبوع| الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة والعظمى تصل 38.. فيديو

خلال 24 ساعة| مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

الأرصاد السعودية تعلن موعد انتهاء الصيف وتحذر من موجة التقلبات القادمة

طقس حار ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تحذر المواطنين من مرتفع جوي جديد |فيديو

الطقس الآن على القاهرة

وبحسب هيئة الأرصاد يتوقع الخبراء أن يكون طقس اليوم حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأرصاد 

حالة الطقس ليلا على البلاد 

وعن طقس الليل يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظاهرة جوية على البلاد 

وبحسب الأرصاد، من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الأرصاد 

كما كشف بيان الأرصاد عن حالة طقس اليوم، عن مع نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر 

وكشف خبراء الأرصاد عن ارتفاع الموج في البحرين ، إذ تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 35 23
دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 36 24
السويس 35 24
العريش 32 24
رفح 31 24
رأس سدر 37 26
نخل 36 19
كاترين 35 18
الطور 34 27
طابا 36 26
شرم الشيخ 38 30
الإسكندرية 32 24
العلمين الجديدة 32 24
مطروح 31 24
السلوم 36 24
سيوة 39 24
رأس غارب 37 30
الغردقة 39 31
سفاجا 39 30
مرسى علم 38 30
شلاتين 39 31
حلايب 35 29
أبو رماد 36 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 25
أسيوط 37 25
سوهاج 40 25
قنا 40 28
الأقصر 40 28
أسوان 42 29
الوادي الجديد 41 26
أبوسمبل 41 30

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة الرطوبه القاهرة والوجه البحري الطقس الآن بالقاهرة حالة الطقس ليلا شبورة مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

موضوعات متعلقة

لنهاية الأسبوع| الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة والعظمى تصل 38.. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

سحب وأمطار.. الأرصاد تكشف تأثير موجة الطقس السيئ بالسعودية على مصر

بيان عاجل من الأرصاد | الظواهر الجوية المتوقعة .. غدا

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

ترشيحاتنا

الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

حكم المسح على الجورب الملبوس على جورب آخر.. سؤال غريب وهذه إجابته

الأهلي والزمالك على قمة مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بريتيش بيتروليوم تستثمر 3.5 مليار دولار في مصر خلال 3 سنوات

ميمي عبد الرازق: لا مجاملات في فريق الداخلية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ