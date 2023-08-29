ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة وزيادة الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري، إذ تسجل الرطوبة ليلا 95%.

الطقس الآن على القاهرة

وبحسب هيئة الأرصاد يتوقع الخبراء أن يكون طقس اليوم حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأرصاد

حالة الطقس ليلا على البلاد

وعن طقس الليل يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظاهرة جوية على البلاد

وبحسب الأرصاد، من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الأرصاد

كما كشف بيان الأرصاد عن حالة طقس اليوم، عن مع نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر

وكشف خبراء الأرصاد عن ارتفاع الموج في البحرين ، إذ تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 19

كاترين 35 18

الطور 34 27

طابا 36 26

شرم الشيخ 38 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 31 24

السلوم 36 24

سيوة 39 24

رأس غارب 37 30

الغردقة 39 31

سفاجا 39 30

مرسى علم 38 30

شلاتين 39 31

حلايب 35 29

أبو رماد 36 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 25

أسيوط 37 25

سوهاج 40 25

قنا 40 28

الأقصر 40 28

أسوان 42 29

الوادي الجديد 41 26

أبوسمبل 41 30