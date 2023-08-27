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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

أمطار رعدية
أمطار رعدية

تعتبر نشرة الأرصاد الجوية وما تتضمنه من حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ، محل اهتمام الملايين يوميا خاصة مع استقرار الطقس لمدة تقترب من شهر، بعد موجة حر غير مسبوقة ضربت البلاد في يوليو الماضي وسجلت درجات الحرارة خلالها 44 درجة على القاهرة.

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حالة الطقس الآن على القاهرة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.، إذ ترتفع الحرارة لتسجل 37 درجة للمحسوسة.

حالة الطقس الآن على القاهرة

كما تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد طقس شديد الحرارة وتسجل الحرارة المحسوسة 46 درجة، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

رياح وأمطار رعدية

وبحسب الأرصاد الجوية ، تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الأرصاد

ارتفاع الموج 

وكشفت الأرصاد عن حالة البحرين اليوم، فبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أعلنت الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد كالتالي: 

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 36 25
6 أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 24
دمنهور 33 23
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 23
دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 36 24
السويس 36 23
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 36 27
نخل 37 21
كاترين 35 17
الطور 36 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 31 22
السلوم 35 23
سيوة 40 25
رأس غارب 37 27
الغردقة 40 29
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 37 23
بني سويف 38 23
المنيا 39 24
أسيوط 40 24
سوهاج 42 25
قنا 45 27
الأقصر 45 27
أسوان 45 29
الوادي الجديد 46 27
أبوسمبل 44 29
 

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