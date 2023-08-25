الخريف على الأبواب .. الأرصاد: استعدوا 4 أسابيع وينتهي الصيف

4 أسابيع فقط تفصلنا عن بداية فصل الخريف، حيث ينتهي فصل الصيف فلكيا يوم 22 سبتمبر المقبل، بعد ثلاثة أشهر شهدت خلالهما البلاد موجات ما بين شديدة الحرارة وارتفاع عالي في نسب الرطوبة على مختلف أنحاء البلاد.

أسابيع ويبدأ فصل الخريف

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه مع تقدم فصل الصيف واقتراب البلاد، بدأت حالة الطقس في البلاد تشهد تحسنا ملموسا على غالبية أنحاء الجمهورية مع تراجع نسبي في درجات الحرارة والرطوبة أيضا، وذلك بعدما يسجل منخفض الهند الموسمي تراجع ملحوظ في نشاطه على البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الأسابيع القادمة، يشهد استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وسط استمرار التحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن فرص سقوط الأمطار متوقع أن يستمر، بنسب خفيفة على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون رعدية أحيانا على مناطق حلايب وشلاتين.

ويشهد الطقس نشاط رياح بين الفترة والأخرى ، تكون مثيرة أحيانا للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

حالة الطقس الأيام القادمة

أما عن حالة الطقس، يستمر حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن ظهور السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات الصباح الباكر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس هذه الفترة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 لـ 35 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 لـ 34 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 39 لـ 42 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 لـ 39 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 لـ 45 درجة

وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين عن حالة الطقس الأيام القادمة، مؤكده أن استقرار الطقس سوف يستمر حتى نهاية منتصف الأسبوع القادم على كافة أنحاء البلاد، باستثناء نشاط الرياح على مناطق جنوب البلاد المصحوب بأمطار تكون بين الخفيفة والرعدية.