عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف خبر سار جديد للمواطنين

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل يحدث تحسنا في الأحوال الجوية بسبب الانخفاض في درجات الحرارة، لافتةً إلى استمرار فرص للأمطار الخفيفة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء مثل سانت كاترين ودهب وطابا، وبعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، ولن تؤثر تماما على الأنشطة اليومية.

txt

عواصف ترابية ورملية في 3 أماكن| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

txt

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة


وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «كما نشهد نشاطا للرياح نشعر به في فترات المساء وهو ما يقلل من نسب الرطوبة ويساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء، ومن اليوم أن تشهد المناطق الجنوبية نشاطا للرياح، وتحديدا محافظة الوادي الجديد وهو ما يؤدي إلى رمال مثارة، وقد يؤدي أيضا إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، وينصح بارتداء كمامات». 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «باقي مناطق الجمهورية لن تشهد أي أتربة أو رمال مثارة، وذلك من المناطق الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، كما أن نشاط الرياح سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وسيكون مضطربا وارتفاع الأمواج فيه يصل إلى 3.5 أمتار ولن يكون مؤهلا لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه لأن سرعات الرياح فيه تتجاوز 70 كيلو متر على الساعة أحيانا». 
 

الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة الاحوال الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة جديدة لـ الإخواني وجدي غنيم

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023 وطرق الحصول عليه

داخل على 2000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

هل تستبدل التموين حصة الخبز المدعم للفرد على البطاقة بـ10 كيلو دقيق؟

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

ترشيحاتنا

الدولار واليورو في ورطة.. مستقبل الاقتصاد بعد انضمام 6 دول لـ بريكس| أرقام

كيفية التفرقة بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟

بطل الدوري 15%.. مقترح جديد أمام اتحاد الكرة بشأن حقوق رعاية الدوري

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف خبر سار جديد للمواطنين

حل المشكلة الأمنية.. الأمم المتحدة تعيد فتح مقرها الأوروبي في جينيف

تغريدة ترامب الأولى على إكس تحقق أكثر من 55 مليون مشاهدة في 4 ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جريء.. دينا الشربيني تفاجئ جمهورها بفستان ملفت في حفل القاهرة للدراما

مقطع فيديو للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يثير جدل رواد مواقع التواصل

فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل بسبب البطانة | شاهد

مش بالسن.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها بفستان غريب

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ