أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف خبر سار جديد للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل يحدث تحسنا في الأحوال الجوية بسبب الانخفاض في درجات الحرارة، لافتةً إلى استمرار فرص للأمطار الخفيفة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء مثل سانت كاترين ودهب وطابا، وبعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، ولن تؤثر تماما على الأنشطة اليومية.



وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «كما نشهد نشاطا للرياح نشعر به في فترات المساء وهو ما يقلل من نسب الرطوبة ويساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء، ومن اليوم أن تشهد المناطق الجنوبية نشاطا للرياح، وتحديدا محافظة الوادي الجديد وهو ما يؤدي إلى رمال مثارة، وقد يؤدي أيضا إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، وينصح بارتداء كمامات».



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «باقي مناطق الجمهورية لن تشهد أي أتربة أو رمال مثارة، وذلك من المناطق الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، كما أن نشاط الرياح سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وسيكون مضطربا وارتفاع الأمواج فيه يصل إلى 3.5 أمتار ولن يكون مؤهلا لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه لأن سرعات الرياح فيه تتجاوز 70 كيلو متر على الساعة أحيانا».

