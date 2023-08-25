عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة تسجل 33 درجة.. تعرف على حالة الجو اليوم الجمعة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن حالة الطقس اليوم الجمعة 25-8-2023.

وجاء في التقرير أن خبراء هيئة الأرصاد قالوا إنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم حار رطب نهارًا على القاهرة، ومعتدل رطب ليلا.

txt

عواصف مستمرة| الأرصاد تحذر مواطني 3 أماكن من الرمال والأتربة

txt

عواصف وأمطار رعدية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المناطق

وكشفت التقرير أن الجو سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وأن درج الحرارة بالقاهرة 33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 25
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 34 23
بنهــــا 33 23
دمنهور 32 23
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 32 24
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 23
دمياط 32 24
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 22
العريش 32 23
رفح 30 23
رأس سدر 35 26
نخل 36 21
كاترين 35 17
الطور 35 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 39 30
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 32 22
السلوم 32 22
سيوة 36 24
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 29
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30
رأس حدربة 36 29
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 23
أسيوط 38 24
سوهاج 40 25
قنا 43 27
الأقصر 43 27
أسوان 44 29
الوادي الجديد 42 27
أبوسمبل 44 30

 

الطقس حالة الطقس الأرصاد خبراء الأرصاد هيئة الأرصاد خبراء هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

هل تستبدل التموين حصة الخبز المدعم للفرد على البطاقة بـ10 كيلو دقيق؟

داخل على 2000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

ما هو البريكس .. بوصلة العالم تميل إلى الشرق

شكلها متغير .. شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

ترشيحاتنا

قضاء حوائج الناس.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

حتى لو قافلها.. هتجيلك فاتورة كهرباء عالية

25 هجوما إسرائيليا.. ماذا فعلت تل أبيب بسوريا منذ بداية العام؟

بعد زيادة تاريخية في أسعار الفائدة.. الليرة التركية تنتعش أمام الدولار

لأول مرة منذ جائحة كورونا.. وصول طائرة من كوريا الشمالية لمطار فلاديفوستوك الروسي

أخبار التكنولوجيا|بـ 3 عقول و يرقص باليه.. شاومي تكشف عن الجيل التالي من كلبها الآلي CyberDog 2..إلغاء عناوين الأخبار على X.. إيلون ماسك يدخل حربا مع وسائل الإعلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها بفستان غريب

نشرة المرأة والصحة| أسباب إصابتك بتصلب الشرايين.. أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم

توخوا الحيطة..عاصفة تغطي السماء وامتداد منخفض البحر الأحمر.. كيف يؤثران على الطقس؟

لسبب غير متوقع .. مصرع شابة برازيلية بعد الاستحمام

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ