القاهرة تسجل 33 درجة.. تعرف على حالة الجو اليوم الجمعة

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن حالة الطقس اليوم الجمعة 25-8-2023.

وجاء في التقرير أن خبراء هيئة الأرصاد قالوا إنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم حار رطب نهارًا على القاهرة، ومعتدل رطب ليلا.

وكشفت التقرير أن الجو سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وأن درج الحرارة بالقاهرة 33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 23

دمنهور 32 23

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 32 24

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 23

دمياط 32 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 22

العريش 32 23

رفح 30 23

رأس سدر 35 26

نخل 36 21

كاترين 35 17

الطور 35 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 32 22

السلوم 32 22

سيوة 36 24

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 41 31

حلايب 36 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 29

الوادي الجديد 42 27

أبوسمبل 44 30