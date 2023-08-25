بيان عاجل من الأرصاد.. الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا حول درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، وحالة البحر والظواهر الجوية التى تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الموافق 26 أغسطس 2023.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن البلاد تشهد نشاطا للرياح علي السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد و تكون مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب الصعيد ومنطقة الوادي الجديد، ويستمر نشاط الرياح لمدة 48 ساعة، وتستمر الأجواء في التحسن حتي نهاية الأسبوع.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه على الرغم من الأجواء الحارة والرطوبة العالية التي تشهدها البلاد؛ إلا أن هناك توقعات بسقوط أمطار على بعض مناطق القاهرة مع تكون السحب.

وسبق أن كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أشارت الهيئة إلى ظهور السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، ونشاط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

ولفتت إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر.

أمطار رعدية

كما توقعت ب سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30 % على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب – شلاتين).

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه مع تقدم فصل الصيف واقتراب البلاد، بدأت حالة الطقس في البلاد تشهد تحسنا ملموسا على غالبية أنحاء الجمهورية مع تراجع نسبي في درجات الحرارة والرطوبة أيضا، وذلك بعدما يسجل منخفض الهند الموسمي تراجع ملحوظ في نشاطه على البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الأسابيع القادمة، يشهد استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وسط استمرار التحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

حالة الطقس الأيام القادمة

أما عن حالة الطقس، يستمر حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن ظهور السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات الصباح الباكر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس هذه الفترة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 لـ 35 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 لـ 34 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 39 لـ 42 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 لـ 39 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 لـ 45 درجة.

وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين عن حالة الطقس الأيام القادمة، مؤكده أن استقرار الطقس سوف يستمر حتى نهاية منتصف الأسبوع القادم على كافة أنحاء البلاد، باستثناء نشاط الرياح على مناطق جنوب البلاد المصحوب بأمطار تكون بين الخفيفة والرعدية.