ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات على تطبيق التيك توك الكثير من الجدل وتداوله رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع.

وظهرت في مقطع الفيديو عجوز تبلغ من العمر حوالي الثمانين من عمرها وهي تقوم بالحلاقة باحترافية ولياقة عالية مما أصاب الكثير من رواد تطبيق التيك توك بالذهول والإعجاب في الوقت نفسه معتبرين أنها قد تفوقت على الكثير من الشباب في القيام بأداء تلك المهنة باحترافية ومواكبة أحدث القصات التريند للرجال.

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي

https://www.tiktok.com/@_vardinha90/video/7269853096371571973?_t=8f7ZQanRhdm&_r=1