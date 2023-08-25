عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

تشهد الفترة الأخيرة، تقلبات في الأحوال الجوية، منها نشاط للرياح بالمحافظات الجنوبية والحدودية، والتي يصحبها عواصف رملية، وترابية، وهناك وكشفت هيئة الأرصاد أن الساعات المقبلة ستشهد أمطار قد تكون رعدية ببعض الأماكن الجنوبية.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز أخبار الطقس:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل تأثر البلاد بعواصف ترابية ورملية، وقالت إن المناطق الجنوبية هي التي تتأثر بالعواصف، وأن هذه العواصف ستتسبب في حجب الرؤية، وطالبت المواطنين بارتداء الكمامة، بسبب العواصف التي تؤثر على المناطق الجنوبية، محذرة مرضى الحساسية بالخروج دون كمامة، في المناطق التي بها عواصف ترابية.



العاصفة مستمرة| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المنطقة: البسوا الكمامات





كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظوارهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن حالة التحسن في الأحوال الجوية مازالت مستمرة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لافتة إلى أن البلاد مازالت تتأثر بكتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط والتي تكون محملة ببخار الماء مما يعمل على زيادة نسب الرطوبة، وبالتالي زيادة الإحساس بارتفاع درجات حرارة خلال فترة النهار.

العظمى 33.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة





قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 28 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.



الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات





عرضت فضائية دي إم سي بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة 25 أغسطس يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء فى أغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن زيادة نشاط حركة الرياح والكتل الهوائية يزيد الشعور بالجو اللطيف وانخفاض نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.