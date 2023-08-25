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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

عرضت فضائية دي إم  سي بيانا بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، موضحة أن اليوم الجمعة 25 أغسطس يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء  فى أغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضي.

 

وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية باستمرار انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن زيادة نشاط حركة الرياح والكتل الهوائية يزيد الشعور بالجو اللطيف وانخفاض نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

انخفاض نسب الرطوبة

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم انخفاض نسب الرطوبة على مدار اليوم ليقلل من ارتفاع حرارة الطقس، مع وجود شبورة صباحية على بعض الطرق المؤدية  من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن  القناة ووسط سيناء، كما تصل الحرارة على القاهرة الكبرى بين 33 إلى 34 درجة والصغري تسجل 24 درجة.

وجاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 33 - 24

العاصمة الإدارية 34- 24
الإسكندرية 31 - 23

6 أكتوبر 34- 23

العلمين الجديدة 34- 24

السلوم 34 -22

دمياط 30 -24

بورسعيد 32- 25

المنصورة 34- 25
الإسماعيلية 34 - 23

السويس 34- 22

شرم الشيخ 39-24

العريش 31-23

رفح 30-23

طابا 37- 25
الغردقة 39 -29

بني سويف 36- 23

أسيوط 37-24
أسوان 44 - 29
الوادى الجديد25- 27

 

 

الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة نخفاض نسب الرطوبة القاهرة الكبرى الجو اللطيف أغسطس

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