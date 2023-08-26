أمطار رعدية في الطريق وتحذير عاجل من الأرصاد|ماذا يحدث بطقس اليوم؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصل حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات، إذ تشهد البلاد في مناطق معينة امطار رعدية كما أطلقت الأرصاد تحذيرا عاجلا للمصطافين.

الطقس اليوم على القاهرة

كشفت خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية.

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شديد الحرارة

في المقابل كشفت الأرصاد أن الطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

3 ظواهر جوية

أما عن الظواهر الجوية، فتشمل 3 على أنحاء متفرقة من البلاد، أولاها تتكون الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

أمطار رعدية

وتشمل الظاهرة الثانية فرص لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تكون الظاهرة الجوية الثالثة، هي أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

تحذير عاجل

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة ونصف متر والرياح السطحية شمالية غربية، إذ حذرت الأرصاد المصطافين من النزول في البحر.

ارتفاع الموج

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 اكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 23

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 33 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 23

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 27

نخل 36 21

كاترين 35 17

الطور 35 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 31 22

السلوم 34 23

سيوة 41 25

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 41 31

حلايب 36 29

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 41 25

قنا 45 27

الأقصر 45 27

أسوان 46 29

الوادى الجديد 45 27

أبوسمبل 45 29