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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

الطقس
الطقس

يبثح الكثير عن حالة الطقس من هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين ، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تضرب السعودية، والتي شهدت خلالها سيول ورياح قوية وأمطار رعدية.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأرصاد 

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طقس اليوم

وطبقا لبيان رسمي صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

15 درجة

وتهبط درجات الحرارة خلال ساعات بين النهار والليل على أسوان بقيمة نحو 15 درجة دفعة واحدة ، إذ تسجل نهارا 43 درجة وليلا 28 درجة فقط، فيما يكون الفارق على القاهرة 8 درجات كاملة.

3 ظواهر جوية

وكشف خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية اليوم 3، تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأما الثانية تتمثل في نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد 

وتتمثل الظاهرة الجوية الثالثة في وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري.

أمطار

حالة البحر 

وشمل بيان الأرصاد حالة البحرين اليوم، فبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة الطقس السيء بالسعودية

وكان الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس السيء في السعودية وتأثيرها على مصر.

موجة الطقس السيء بالسعودية

وقال القياتي خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحزام المداري هو السبب الرئيسي لما يحدث من تقلبات جوية في المملكة العربية السعودية، ويؤثر على مصر من ناحية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأوضح أن مسار الكتل الهوائية التي يتخذها منخفض الهند الموسمي يمر بالمملكة العربية السعودية، ثم يدخل مصر وتكون درجات حرارته أقل من درجات الحرارة في الخليج.

وكشفت عن تأثير ما حدث في السعودية ، مشيرا إلى أنه يؤثر على مصر ومرتفعات سيناء بأمطار، ولكنها أمطار خفيفة، حتى تجمعات الأمطار في سانت كاترين كانت خفيفة ، إذ أن الحزام المداري يؤدي لتشكل السحب الرعدية التي تكون ممطرة بشكل كبير، وسينال مصر جزء من هذه السحب في سيناء فقط.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 26
العاصمة الإدارية 35 25
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 24
دمنهور 33 23
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 33 23
المنصورة 34 24
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 34 23
دمياط 32 25 
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 23
العريش 33 23
رفح 32 23
رأس سدر 37 25
نخل 36 18
كاترين 35 17
الطور 34 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 39 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 35 23
سيوة 40 25
رأس غارب 37 27
الغردقة 39 29
سفاجا 39 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 41 31
حلايب 36 29
أبو رماد 37 30 
رأس حدربة 36 29
الفيوم 36 23
بني سويف 36 23
المنيا 37 24
أسيوط 38 24
سوهاج 40 25
قنا 45 27
الأقصر 43 27
أسوان 43 28
الوادى الجديد 43 25
أبوسمبل 44 29

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