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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. ماذا سيحدث؟

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعات الأرصاد.. أتربة وأمطار رعدية تتزاحم مع ارتفاع نسب الرطوبة و درجات الحرارة، وكأن كل فصل من فصول السنة يسيطر على جزء من البلاد، حيث تشهد مصر طقسًا استثنائيًا؛ فبعد ما حل عليها من موجة حارة اعتبرها خبراء الأرصاد الأولى من نوعها خلال شهر يوليو، حيث سجلت درجات الحرارة معدلات قياسية لم نشهدها من قبل؛ فيما سجلت الحرارة على مدار الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا.

المعروف عن شهر أغسطس أنه ذروة الصيف، وشهدت فيه البلاد هذا العام ظواهر جوية عادة ما تحدث في الشتاء مثل الأمطار ونشاط الرياح، ومن خلال السطور التالية، نوضح لكم أبرز توقعات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس على مدار الساعات المقبلة، فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

حالة الطقس

مرتفع جوي يضرب البلاد


وقالت “غانم” خلال تصريحات متلفزة إن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مازالت مستمرة اليوم السبت أيضًا على أغلب محافظات الجمهورية؛ ولكن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار وخاصة في فترة الظهيرة، أما خلال فترة الليل تسود أجواء صيفية معتدلة تمامًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

ولفتت إلى أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة ستشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في فترة الظهيرة، ويجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان واستخدام غطاء للرأس خلال التواجد خارج المنزل. 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط نسبي في حركة الرياح خلال فترة المساء؛ والذ يعمل على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

حركة الملاحة البحرية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، لافتة إلى أنهما غير مؤهلين تمامًا لكافة أعمال الصيد والملاحة والتنزه، حيث تصل سلاعات الرياح لـ 70 كم / ساعة وارتفاع الأمواج يصل لـ 3.5 متر.

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين
 

وأشارت إلى أنه مع منتصف الأسبوع ستشهد حركة الملاحة البحرية تحسنًا تدريجيًا، منوهة بأنه بداية شهر سبتمبرستنخفض الرطوبة وتتحسن الأجواء.
 

رياح مثيرة للرمال والأتربة

ونوهت عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك استمرار لـ سقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء و جنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم.
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن المناطق الموجودة في أقصى جنوب البلاد تواجه اليوم رياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة في محافظة الوادي الجديد، مع استمرار سقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء و جنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب وشلاتين وعلى فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
العظمى الصغرى
 القاهرة34 - 25
الإسكندرية 32 - 23
الإسماعيلية 35 - 23
الغردقة 38 -29
أسوان 46 - 29
سوهاج 41 - 25
المنيا 39 -24

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس هيئة الأرصاد الجوية توك شو صدى البلد

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