سحب وأمطار.. الأرصاد تكشف تأثير موجة الطقس السيئ بالسعودية على مصر

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس السيئ في الحدود الشرقية بالمملكة العربية السعودية والحدود الغربية وتأثيرها على مصر.

وقال "القياتي"، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة “سي بي سي”، إن الحزام المداري سبب ما يحدث من تقلبات جوية في المملكة العربية السعودية، موضحا "نصيبنا مما يحدث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة".

وواصل "منخفض الهندي يحد من تأثيره وجود مرتفع الأزور، الذي يجلب كتلا هوائية تكون درجات حرارتها أقل".

واستعرض القياتي، مسار الكتل الهوائية التي يتخذها منخفض الهند الموسمي الذي يمر بالمملكة العربية السعودية، ثم يدخل جمهورية مصر العربية وتكون درجات حرارته أقل من درجات الحرارة في الخليج، وما يحدث في السعودية يؤثر على مصر ومرتفعات سيناء بأمطار، ولكنها أمطار خفيفة، حتى تجمعات الأمطار في سانت كاترين كانت خفيفة.

واستطرد "درجات الحرارة الأسبوع الحالي ما بين 34 لـ 35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 32 درجة، ولكن درجات الحرارة في الصعيد تجاوزت 46 درجة مئوية".

وأكمل "الحزام المداري يؤدي لتشكل السحب الرعدية التي تكون ممطرة بشكل كبير، وسينال مصر جزء من هذه السحب في سيناء".