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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس حار ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تحذر المواطنين من مرتفع جوي جديد |فيديو

تشهد حالة الطقس  ارتفاعا ملحوظا عن المعدل الطبيعي لها بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع ارتفاع نسب الرطوبة . 

 

القاهرة 37.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

 

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الأحد 27 أغسطس ٢٠٢٣.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:


العظمى الصغرى
 

القاهرة37 - 26
الإسكندرية 32 - 25
الإسماعيلية 38 - 23
الغردقة 40 -29
أسوان 46 - 29
سوهاج 43 - 27
المنيا 40 -27

 

طقس اليوم.. الأرصاد: الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية وارتفاع نسبة الرطوبة| فيديو

 

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة  الارصاد  الجوية ، إن هناك ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة بحوالي ٣ درجات عن المعدل الطبيعي  ، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا .

وتابعت " غانم "، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر "، والمذاع على فضائية " القناة الاولى "، أن طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية وعلى شمال وجنوب سيناء .

 

 

ولفتت " غانم " ، إلى أن هناك غياب لحركة الرياح ، وبالتالي فالاجواء معتدلة خلال فترات الليل ورطبة .

وأردفت ، أن هناك تكون للشبورة المائية في الصباح الباكر ، وساعات الليل المتأخرة .

 

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض معدل الرطوبة

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات في نسبة الرطوبة، وفي درجة الحرارة ، نتيجة منخفض الهند الموسمي الذي يؤدي لإرتفاعات بنسبة الرطوبة.

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن الأجواء حارة على محافظات الجمهورية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

 

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