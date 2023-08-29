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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لنهاية الأسبوع.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن درجات الحرارة

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن قيم الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 درجة، مشيرةً إلى أن الأجواء صيفية حارة في معظم أنحاء الجمهورية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

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وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج على القناة الأولى: «ما زلنا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط ومحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الروبة نهارا وليلا في كل أنحاء الجمهورية». 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في طبقات الجو العليا، يؤثر علينا امتدادا لمرتفع جوي يحجب الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ويساعد على ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع حتى نهاية هذا الأسبوع».

وأوضحت أنه مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس وهدوء سرعات الرياح، فإن الطقس سيكون معتدلا رطبا على المناطق الشمالية ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية، وأن نشاط الرياح سيكون موجودا في الوجه البحري وبعض مناطق شمال وجنوب الصعيد وهو ما قد يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة. 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 36 درجة مئوية في الظل، أما المحسوسة فإنها ستكون 39 أو 40 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة. 

وأوضحت، أنه مع نهايات الأسبوع سنتأثر بتوزيعات ضغطية مختلفة وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وتبدأ قيم الحرارة تعود إلى المعدلات الطبيعية. 

وحذرت من الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لأنها تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. 

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 35 23
دمياط 32 25
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 36 24
السويس 35 24
العريش 32 24
رفح 31 24
رأس سدر 37 26
نخل 36 19
كاترين 35 18
الطور 34 27
طابا 36 26
شرم الشيخ 38 30
الإسكندرية 32 24
العلمين الجديدة 32 24
مطروح 31 24
السلوم 36 24
سيوة 39 24
رأس غارب 37 30
الغردقة 39 31
سفاجا 39 30
مرسى علم 38 30
شلاتين 39 31
حلايب 35 29
أبو رماد 36 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 36 24
بني سويف 36 24
المنيا 37 25
أسيوط 37 25
سوهاج 40 25
قنا 40 28
الأقصر 40 28
أسوان 42 29
 

الهيئة العامة للأرصاد الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الطرق درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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