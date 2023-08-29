الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتحذر من طقس هذا الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا خلال تلك الأيام نشهد ارتفاعات فى نسب الرطوبة بشكل كبير، إلى جانب ارتفاعات شقية فى درجات الحرارة أعلي من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلي ثلاث درجات، مشيرة إلى أن العظمي على القاهرة الكبري تصل إلى 35 و36 درجة مئوية فى الظل، والمحسوسة تكون أعلي من تلك القيم.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن ارتفاعات درجات الحرارة والرطوبة يستمر هذا الأسبوع كله، تحديدا الأربعاء والخميس، وسيكون فيه ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث تصل العظمي إلى 36 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بدايات الأسبوع المقبل تدريجيا تبدأ حالة الطقس تعود للمعدلات الطبيعية، نتيجة منخفض جوي يساعد على توزيع الرطوبة وإنخفاض درجات الحرارة، محذرة من تكون الشبورة المائية بالصباح الباكر.