الأرصاد: ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة والرطوبة حتى نهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد لنهاية هذا الأسبوع استمرار نسب الرطوبة المرتفعة على البلاد، مما تتسبب في الشعور بارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس الأيام القادمة

ويشهد الطقس خلال الأيام القادمة، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس الأيام القادمة

ويظل الطقس غدا، يشهد نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة

واعتبارا من الطقس غدا الأربعاء، سوف تشهد البلاد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بمعدل درجتان مئوية، يصاحبه ارتفاع نسب الرطوبة أيضا.

وتنعدم فرص الأمطار على أي مناطق بالبلاد خلال حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي، بعدما شهدت عدة مناطق على أقصى جنوب البلاد أمطار ما بين الخفيفة إلى الرعدية على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وسانت كاترين.

حالة الطقس الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس هذه الفترة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 32 إلى 33 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 38 إلى 39 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 40 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 43 درجة