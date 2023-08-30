الأرصاد الجوية: ارتفاع مؤقت في درجة الحرارة اليوم وغدا

‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم لدينا ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة على مستوى الجمهورية وهو ارتفاع مؤقت في درجة الحرارة اليوم وغدا واليوم هو ذروة الارتفاع في درجة الحرارة.

‏ وتابعت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الورد"، تقديم الإعلامية "ياسمين سيف"، المذاع عبر شاشة "ten"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستكون 37 درجة وهناك ارتفاع في نسبة الرطوبة الذي سيجعلنا نشعر بمزيد من الارتفاع في درجة الحرارة والـ 37 درجة قد يصل شعورها للناس 39 او 40 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.