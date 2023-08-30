17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والتي تعد الأخيرة في شهر أغسطس، إذ ويأبى أن يودعنا دون أن يترك نفحة من نفحات فصل الصيف شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس على القاهرة

كشفت الأرصاد في بيان، أنه متوقع اليوم الأربعاء وغدا والخميس ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء حار رطب على السواحل الشمالية .

الأرصاد

قفزة في درجات الحرارة

وتسجل درجة الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى في الظل 37 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 39 درجة مئوية، بينما تصل المحسوسة على الصعيد 45 درجة.

الأرصاد

حالة الطقس ليلا

ويسود طقس حسبما كشفت الأرصاد ، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

17 درجة مئوية

ويسجل الفارق في درجات الحرارة العظمى والصغرى على الوادي الجديد نحو 17 درة مئوية ، إذ تنخفض درجات الحرارة بقوة خلال ساعات الليل مقارنة بالنهار، إذ تسجل العظمى 43 درجة ، فيما تسجل الصغرى 26 درجة فقط.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا

حالة البحر

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر ، إذ يكون البحر المتوسط في حالة خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم حسبما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي:

القاهرة 37 26

العاصمة الإدارية 37 25

6 أكتوبر 37 26

بنهــــا 37 25

دمنهور 36 26

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 37 25

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 26

دمياط 32 25

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 38 26

السويس 37 25

العريش 34 24

رفح 33 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 20

كاترين 35 19

الطور 38 27

طابا 36 26

شرم الشيخ 40 31

الإسكندرية 33 25

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 24

السلوم 32 24

سيوة 39 24

رأس غارب 37 30

الغردقة 41 30

سفاجا 40 30

مرسى علم 40 30

شلاتين 35 31

حلايب 33 29

أبو رماد 34 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 38 26

بني سويف 38 25

المنيا 39 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 26

قنا 41 28

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 43 26

أبوسمبل 43 30

