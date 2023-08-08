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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الغد.. والعظمى في القاهرة 34 درجة

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الأربعاء/ طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.


وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 25
العاصمة الإدارية 34 25
6 أكتوبر 35 24
بنهــــا 34 25
دمنهور 34 26
وادي النطرون 35 24
كفر الشيخ 33 25
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 26
شبين الكوم 34 25
طنطا 33 24
دمياط 32 25 
بورسعيد 33 26
الإسماعيلية 36 24
السويس 37 25
العريش 33 24
رفح 32 25
رأس سدر 38 27
نخل 36 18
كاترين 33 16
الطور 36 27
طابا 36 25
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 32 24
العلمين الجديدة 32 24
مطروح 31 25
السلوم 33 23
سيوة 36 24
رأس غارب 39 29
الغردقة 40 31
سفاجا 39 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 40 30
حلايب 38 30
أبو رماد 40 29 
رأس حدربة 37 28
الفيوم 35 25
بني سويف 35 26
المنيا 37 26
أسيوط 38 25
سوهاج 40 27
قنا 43 28
الأقصر 45 27
أسوان 44 30
الوادي الجديد 45 25
أبوسمبل 44 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 44 30
المدينة المنورة 43 32 
الرياض 44 28
المنامة 42 33
أبوظبي 41 32
الدوحة 43 32
الكويت 49 32
دمشق 37 18
بيروت 31 25
عمان 33 20
القدس 31 20
غزة 30 25
بغداد 47 33
مسقط 36 31
صنعاء 30 16
الخرطوم 36 27
طرابلس 29 23
تونس 33 22
الجزائر 31 23
الرباط 29 22
نواكشوط 30 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 35 19
إسطنبول 27 22
إسلام آباد 37 26
نيودلهي 36 28
جاكرتا 33 24
بكين 31 22
كوالالمبور 34 24
طوكيو 32 26
أثينا 31 22
روما 30 17
باريس 26 15
مدريد 42 24
برلين 21 11
لندن 24 16
مونتريال 26 18
موسكو 24 15
نيويورك 31 22
واشنطن 31 20
أديس أبابا 20 13
 

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