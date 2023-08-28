نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي .. إعلان مهم من الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الإثنين استمرارا لارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في معظم المحافظات، لافتةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون اليوم 34 درجة مئوية في الظل، و37 أو 38 درجة مئوية كقيمة محسوسة.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى : "هذا الأمر يرجع إلى تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في معظم الأيام وهو ما يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ما يساعد على ارتفاع درجات الحرارة".

وتابعت: "نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي تكون معه معظم الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، كما يزيد احساسنا بارتفاع قيم الحرارة بشكل كبير خلال هذه الأيام".