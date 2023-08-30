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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اليوم الذروة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد ارتفاعا آخر وطفيف ومؤقت في درجات الحرارة، وهو ذروة الارتفاعات خلال هذا الأسبوع؛ لأنه من المتوقع أن تصل العظمي اليوم على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية خلال فترة النهار، تأثيرا بمنخفض الهند الموسمي، وكتل هوائية من البحر المتوسط، وامتدادا لمرتفع جوي يعمل على حبس الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترة النهار فى معظم محافظات الجمهورية، خاصة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء فترة الليل هي أجواء معتدلة على المناطق الشمالية، ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية، خاصة أنه سيكون هناك نشاط نسبي للرياح ببعض المحافظات، أهمهم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وبالتالي يلطف الأجواء.

وشددت على توخي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة تحديدا، وارتداء أي شيء يحمي من أشعة الشمس المباشرة، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، أهمهم الماء، ومتابعة النشرات الجوية، لافتة إلى أن التحسن يكون السبت المقبل.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة ذروة الارتفاعات القاهرة الكبرى

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