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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عودة الشتوية.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الفترة الحالية، منوهة بأن الارتفاع الذي تشهده مصر بشأن درجات الحرارة في الوقت الحالي لن يستمر كثيرًا في الفترة المقبلة، مؤكدة أن الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة سينتهي بداية من يوم الجمعة.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف  

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن انخفاض درجات الحرارة في مصر بداية من يوم الجمعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته مصر اليوم وستشهده غدا لن يستمر كثيرا، موضحة أن مصر سجلت 37 درجة مئوية على القاهرة اليوم. 

وتابعت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف سينتهي رسميا يوم 22 سبتمبر المقبل، ومن ثم يعود فصل الشتاء من جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن نسب الرطوبة هي التي تجعل المواطن يشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر من الذي هو عليه. 

وأوضحت أنه غدا مصر مستمرة في ارتفاع درجات الحرارة، ومحافظة القاهرة ستسجل 36 درجة مئوية في الظل، ولكن بسبب ارتفاع نسب الرطوبة سيشعر المواطن بدرجات حرارة أعلى. 

الأرصاد حالة الطقس هيئة الأرصاد عزة مصطفي برنامج صالة التحرير

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