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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ذروة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

صدى البلد

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة، اليوم الأربعاء 30 أغسطس، ونصحت بالإكثار من شرب السوائل الباردة والرطبة، والتأكد من تبريد مكان تواجدك وارتداء الملابس الخفيفة.

وكأن شهر أغسطس يأبي أن يودعنا من دون أن يترك نفحة من نفحات فصل الصيف شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى فى الظل 37 درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 39 درجة مئوية، أما عن جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم الأربعاء 45 درجة مئوية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد أن تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط فتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 37 26
العاصمة الإدارية 37 25
6 أكتوبر 37 26
بنهــــا 37 25
دمنهور 36 26
وادي النطرون 37 25
كفر الشيخ 36 25
المنصورة 37 25
الزقازيق 37 25
شبين الكوم 37 26
طنطا 36 26
دمياط 32 25
بورسعيد 33 24
الإسماعيلية 38 26
السويس 37 25
العريش 34 24
رفح 33 24
رأس سدر 37 26
نخل 36 20
كاترين 35 19
الطور 38 27
طابا 36 26
شرم الشيخ 40 31
الإسكندرية 33 25
العلمين الجديدة 32 24
مطروح 32 24
السلوم 32 24
سيوة 39 24
رأس غارب 37 30
الغردقة 41 30
سفاجا 40 30
مرسى علم 40 30
شلاتين 35 31
حلايب 33 29
أبو رماد 34 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 38 26
بني سويف 38 25
المنيا 39 24
أسيوط 39 25
سوهاج 40 26
قنا 41 28
الأقصر 43 28
أسوان 44 29
الوادي الجديد 43 26
أبوسمبل 43 30

الأرصاد هيئة الأرصاد شديد الحرارة درجات الحرارة الظواهر الجوية

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