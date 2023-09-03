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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: رياح على السواحل الشمالية وفي سقوط أمطار غدا والعظمى بالقاهرة 34

صدى البلد

  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغريبة على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغريبة وشمال الوجه البحري.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 مترإلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24 
العاصمة الإدارية 35 24 
6 أكتوبر 35 24 
بنهــــا 34 24 
دمنهور 33 24 
وادي النطرون 34 23 
كفر الشيخ 33 23 
المنصورة 33 23 
الزقازيق 34 24 
شبين الكوم 34 24 
طنطا 33 23 
دمياط 32 24 
بورسعيد 32 24 
الإسماعيلية 35 24 
السويس 34 24 
العريش 31 24 
رفح 30 24 
رأس سدر 36 24 
نخل 32 19 
كاترين 32 17 
الطور 33 25 
طابا 32 26 
شرم الشيخ 37 29 
الإسكندرية 31 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 30 23
السلوم 30 24
سيوة 36 22
رأس غارب 37 28
الغردقة 38 29
سفاجا 38 29
مرسى علم 38 29
شلاتين 39 30
حلايب 35 28
أبو رماد 35 28
رأس حدربة 36 28
الفيوم 35 23
بني سويف 35 23
المنيا 35 22
أسيوط 36 23
سوهاج 37 25
قنا 40 26 
الأقصر 38 27 
أسوان 39 28 
الوادي الجديد 39 26 
أبوسمبل 41 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 31 
المدينة المنورة 43 31 
الرياض 41 27 
المنامة 37 32 
أبوظبي 41 31 
الدوحة 39 31 
الكويت 44 28 
دمشق 35 19 
بيروت 30 26 
عمان 32 19 
القدس 30 19 
غزة 30 24 
بغداد 44 28 
مسقط 32 29 
صنعاء 29 15 
الخرطوم 41 29 
طرابلس 29 23 
تونس 33 23 
الجزائر 30 24 
الرباط 26 16 
نواكشوط 37 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 26 15 
إسطنبول 29 22 
إسلام آباد 37 24 
نيودلهي 38 27 
جاكرتا 34 23 
بكين 32 22 
كوالالمبور 31 25 
طوكيو 28 25 
أثينا 29 19 
روما 33 14 
باريس 29 17 
مدريد 25 16 
برلين 25 13 
لندن 28 16 
مونتريال 30 22 
موسكو 21 11 
نيويورك 34 23 
واشنطن 36 23 
أديس أبابا 21 12
 

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