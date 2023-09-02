برد وأتربة وأمطار.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذة المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريره اليومي عن الطقس في المملكة حيث توقع استمرار الأجواء الممطرة اليوم (السبت) على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وذكر المركز في تقريره أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم والرياض وحائل ونجران والمدينة المنورة.

وبينت التوقعات أن المدينة المنورة والأحساء والخرج يسجلون أعلى درجة حرارة بـ 45 درجة مئوية، فيما تكون الحرارة في مكة المكرمة والدمام 43 درجة، والرياض 44 درجة، بينما تصل إلى 38 درجة في جدة، و27 درجة في أبها.