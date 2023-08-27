الأرصاد السعودية تحذر 3 مناطق من طقس الغد

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من هطول أمطار في مكة المكرمة وعسير والباحة، غدا الإثنين.

وكتب المركز السعودي للأرصاد عبر منصة “إكس”، أن “منطقة مكة المكرمة تشهد هطول أمطار تصل إلى حد السيول حتى مساء غد الاثنين، وتصحبها رياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وأضاف: “كما تشهد منطقة عسير هطول أمطار تصل إلى حد السيول، وتصحبها رياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتؤثر في البرك والقحمة حتى الساعة التاسعة مساء الغد”، مضيفا أن “منطقة الباحة تتعرض إلى أمطار غزيرة تصل إلى تدفق سيول وتصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى انعدام في الرؤية”.

إلي ذلك، أعلن المركز السعودي للأرصاد، اليوم الأحد، أن منطقة المدينة المنورة سجلت الأعلى حرارة في المملكة بتسجيلها 47 درجة مئوية.

وكتب المركز عبر منصة “إكس”، أنه “تم تسجيل 46 درجة حرارة مئوية في الدمام والأحساء وشرورة”، مضيفا أن “منطقة القصيم سجلت 45 درجة مئوية، فيما تم تسجيل 44 درجة مئوية في الرياض، ورفحاء، والقيصومة، ووادي الدواسر”.