عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. قرار عاجل من التعليم بشأن العاملين في المدارس

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، ملهي بن حسن عقدي، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الثانية من مشروع البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي للموظفين في المدارس.

ويستهدف البرنامج المشرفين والمشرفات، والموجهين الصحيين والموجهات الصحيات في المدارس، لإعدادهم معرفيًا ومهاريًا في مجال الصحة المدرسية.

ويشتمل البرنامج على 16 وحدة تستمر لمدة ثلاثة أيام، في اليوم الأول 5 وحدات، و6 وحدات في اليوم الثاني، ويختتم البرنامج في يومه الثالث بـ 5 وحدات، مستهدفاً 760 موجهًا صحيًا وموجهة، في 12 مركزًا تدريبيًا بواقع 29 مجموعة و5 مدربين ومدربات.

كما يتضمن حقائب تدريبية في عددٍ من الموضوعات المتخصصة، كالإسعافات الأولية، والعنف الجسدي والنفسي، والسلوك الصحي، إضافة إلى آلية التنظيم والمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الصحية، والتعريف بقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

السعودية.. تحذير عاجل من المرور لطلاب المدارس

السعودية.. 5 تنبيهات مهمة من وزارة الحج للمعتمرين

ويشمل تزويد الموجهين الصحيين بمهارة حل المشكلات، وتمكينهم من التعامل مع الحالات الطارئة في المدارس، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة بأشكالها المختلفة لضمان سلامة الطلبة، إلى جانب تطوير قدراتهم في إعداد التقارير والتعامل مع نظام نور.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

تكليف عماد مصطفي البناني برئاسة اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

تعرف على موعد عرض الحلقات المقبلة من مسلسل السفاح

موضوعات متعلقة

رغبة في تطبيع جديد.. وزير خارجية إسرائيل يجتمع مع وزيرة عربية |تفاصيل

مسؤول سابق بـ"ناسا" يفجر مفاجأة بشأن تورط الصين في ظهور الأجسام الطائرة المجهولة

رسميا.. السفير التركي في مصر يقدم أوراق اعتماده

تفاصيل لأول مرة.. اعتراف إيطالي بفشل استراتيجية حلف الناتو في أوكرانيا

شولتس يتحسر على حالة الاقتصاد الألماني.. ماذا يحدث؟

المجر: الاتحاد الأوروبي يدمر نفسه.. وأصبح أضحوكة العالم بسبب روسيا

تغيير الاستراتيجية.. جنرالات حلف الناتو يتدخلون لإنقاذ أوكرانيا

إصابات خطيرة.. حافلة سياحية تتعرض لحادث مروع في تركيا

ترشيحاتنا

سد الفجوة في محصولين غذائيين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

مفاجأة .. مذيع أمريكي شهير يطلب إجراء مقابلة مع بوتين

مدبولي: تمويل 222 ألف مشروع بـ6.8 مليار جنيه خلال 2022 وفر 370.000 وظيفة

مفاجأة للجماهير.. رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يعلن قراره الأول على الهواء| فيديو

معدات محترقة وجثث جنود متفحمة في أوكرانيا.. ورئيس الشيشان: هذه نهايتكم

الأهلي يوافق على إعارة القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان اسبانى .. رانيا يوسف تثير الجدل بالاحمر الجرئ

مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ