السعودية .. قرار عاجل من التعليم بشأن العاملين في المدارس

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، ملهي بن حسن عقدي، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الثانية من مشروع البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي للموظفين في المدارس.

ويستهدف البرنامج المشرفين والمشرفات، والموجهين الصحيين والموجهات الصحيات في المدارس، لإعدادهم معرفيًا ومهاريًا في مجال الصحة المدرسية.

ويشتمل البرنامج على 16 وحدة تستمر لمدة ثلاثة أيام، في اليوم الأول 5 وحدات، و6 وحدات في اليوم الثاني، ويختتم البرنامج في يومه الثالث بـ 5 وحدات، مستهدفاً 760 موجهًا صحيًا وموجهة، في 12 مركزًا تدريبيًا بواقع 29 مجموعة و5 مدربين ومدربات.

كما يتضمن حقائب تدريبية في عددٍ من الموضوعات المتخصصة، كالإسعافات الأولية، والعنف الجسدي والنفسي، والسلوك الصحي، إضافة إلى آلية التنظيم والمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الصحية، والتعريف بقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

ويشمل تزويد الموجهين الصحيين بمهارة حل المشكلات، وتمكينهم من التعامل مع الحالات الطارئة في المدارس، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة بأشكالها المختلفة لضمان سلامة الطلبة، إلى جانب تطوير قدراتهم في إعداد التقارير والتعامل مع نظام نور.