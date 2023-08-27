السعودية.. تحذير عاجل من المرور لطلاب المدارس

حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، طلاب المدارس، اليوم الأحد، من تصرفات خاطئة.

وكتبت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، عبر منصة “إكس”، أنه “ينبغي عدم إخراج اليد أو الرأس من نوافذ المركبات، أثناء التنقل؛ وذلك لضمان سلامة الطلاب”.

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، على أفضلية المرور لمركبات الطوارئ.

وكتبت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، على منصة “إكس”، أن “إفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ؛ يكون سببا في إنقاذ الأرواح”.

جاء ذلك في سياق الإجراءات التوعوية التي تباشرها الإدارة لقائدي المركبات حيث نصحت بعدم عرقلة حركة السير على الطرق بالوقوف الخاطئ دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق.