100 وجهة.. تفاصيل شركة الطيران السعودية الجديدة

تخطط أحدث شركة طيران سعودية، طيران الرياض، للتركيز على السوق المتخصصة للرحلات الجوية من وإلى المملكة بدلاً من التنافس مع المراكز الشاسعة لجيرانها الخليجيين، حسبما قال الرئيس التنفيذي، في شرح لخطط النمو "الجريئة للغاية" الخاصة بها.

كان توني دوجلاس يتحدث بعد أن أعلنت شركة الطيران في مارس عن طلبيتها الأولى لشراء طائرات، لما لا يقل عن 39 طائرة بوينج 787 ذات الجسم العريض، مع خيارات لشراء 33 طائرة أخرى. وتجري طيران الرياض أيضًا محادثات مع الشركات المصنعة لأسطول من الطائرات ضيقة البدن، والتي قال دوجلاس إنها ستسمح لشركة طيران الرياض بخدمة أكثر من 100 وجهة بحلول نهاية العقد.

ومع ذلك، قال دوجلاس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتحاد للطيران في أبو ظبي، إن طيران الرياض لن تستخدم الطائرة للتعامل مباشرة مع الخطوط الجوية القطرية أو طيران الإمارات في دبي، أكبر شركتين طيران في المنطقة. وقد نمت كلتا الشركتين، وكذلك الاتحاد للطيران، من خلال توفير رحلات متصلة عبر مطاراتها الرئيسية الضخمة من وإلى وجهات في أجزاء أخرى من العالم.

وقال دوجلاس إن طيران الرياض ستركز بدلا من ذلك على نقل الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية، وهو ما يجذب السياح والمستثمرين.

وأضاف: "إذا نظرنا إلى أقرب جيراننا، قطر، فمن الواضح أن الخطوط الجوية القطرية لديها شبكة دولية مذهلة، وامتداد عالمي، ويبلغ عدد سكانها مليوني شخص بشكل متزايد".

وقال دوجلاس أن عدد سكان قطر "صغير نسبيًا" وأن الخطوط الجوية القطرية قامت "بعمل رائع" في توفير "اتصال عالمي المستوى" لبلدها الأم.

طيران الرياض مملوكة لصندوق الثروة السيادية السعودي. ومع ذلك، أدى إنشاء شركة الطيران إلى تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة بحاجة إلى شركة طيران أخرى إلى جانب الخطوط السعودية، الناقل الوطني الحالي، وشركة طيران ناس ذات الميزانية المحدودة.

وقد اضطلع صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 650 مليار دولار، والذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدور كبير في الاقتصاد، من خلال المشاركة في كل شيء من ألعاب الفيديو إلى السياحة والرياضة وتصنيع السيارات الكهربائية.

أصر دوجلاس على أن شركة الطيران ستكون ذات جدوى تجارية وأن هناك طلبا كبيرا على شركة الطيران الجديدة.

وقال عن المملكة العربية السعودية: "من الواضح أن الطلب على مواطنيها للحصول على اتصال أفضل حول العالم يتزايد"، مضيفًا أنه من المتوقع أن يأتي المزيد من السياح والزوار إلى المملكة.

وأصر دوجلاس على أن شركة طيران الرياض ستقدم "اهتمامًا شديدًا للغاية بالتفاصيل" حول "تجربة الضيف" على متن الطائرة.

وفقاً لتوقعات أوليفر وايمان، من المتوقع أن تنمو الأساطيل في المنطقة بنسبة 5 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل.