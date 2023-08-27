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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 5 تنبيهات مهمة من وزارة الحج للمعتمرين

الحج والعمرة
الحج والعمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، علي ضرورة مراعاة خمس ضوابط للحفاظ على الأمتعة في المسجد النبوي.

وكتبت “الحج والعمرة”، عبر منصة “إكس”، “يمنع إدخال الأمتعة الصغيرة إلى مصليات المسجد النبوي، على أن يتم حفظها في الأمانات الخارجية”.

وأضافت أن “الأمتعة كبيرة الحجم لا يمكن إدخالها إلى المسجد النبوي وساحاته”.

وأوضحت “الحج والعمرة”، أنه “لا يمكن وضعها في صناديق الأمانات، علمًا بأن تلك الصناديق متوفرة في الساحات الخارجية”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، علي ضرورة مراعاة ضوابط التعامل مع الآخرين عند أداء العمرة.

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وكتبت “الحج والعمرة” عبر منصة “إكس” المعروفة باسم تويتر سابقا، أن “بدء الرحلة الإيمانية نحو العمرة يقتضي تحلي المعتمر بالآداب الحميدة”.

وأضافت أن “الضوابط تشمل: الإحسان إلى المعتمرين والمصلين، وتجنب الانفعال، واحترام خصوصيات الآخرين”.

 

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية الحج والعمرة المسجد النبوي

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