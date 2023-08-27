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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات اليوم الأحد

سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد على ارتفاع، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات القيادية ، وتراجع بحركة التداولات.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.57% بمكاسب بلغت 8.36 نقطة، ارتفع بها إلى مستوى 11,483.46 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول إلى 3.85 مليار ريال مقابل  5.03 مليار ريال، كما تراجعت أحجام التداول إلى 163.65 مليون سهم مقابل 227.28 مليون سهم  بنهاية جلسة الأحد.

وجاء إغلاق معظم القطاعات مرتفعاً، حيث صعد أداء 17 قطاعاً، أبرزهم قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنحو 0.86%، كما ارتفع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، وسجل قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.45%، كما ارتفع أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.43%.

وشهدت 4 قطاعات فقط أداءً سلبياً، وتصدر قطاع تجزئة الأغذية التراجعات بنسبة 0.81%، وأغلق قطاع الأدوية متراجعاً بنحو 0.66%.

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وشملت المكاسب 143 أسهم، بصدارة سهم "تكوين " المرتفع بنسبة 9.89%، وجاء إغلاق 72 سهماً باللون الأحمر، تصدرها "الزامل للصناعة"  بعد تراجعه 3.60%.

أرامكو تتصدر النشاط

وتصدر سهم "أرامكو السعودية" نشاط الأسهم من حيث القيمة بـ 653.495 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "شمس"، بتداولات بلغت 19.97 مليون سهم.

وعلى صعيد أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعاً 1.54%، بما يعادل 363.64 نقطة؛ صعدت به إلى مستوى 24,009.99 نقطة.

وتصدر سهم "الرعاية المستقبلية" المكاسب بعد أن قفز 18.09%، وكانت أعلى الخسائر لسهم "إنماء الروابي" الذي سجل تراجعاً نسبته 9.88%.

السعودية سوق الأسهم السعودية مؤشر تاسي قيمة التداول ريال

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