لا تنخدعوا بدرجات الحرارة.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين: الارتفاعات لم نشهدها سابقا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن البلاد تشهد تحسنا واضحا في درجات الحرارة، بداية من يوم الجمعة الماضية، كما أن هناك تحسن جوي واضح في فترات الليل والساعات الأولى من النهار.

وأضافت: نشهد هدوءًا في نسبة الرياح؛ مما يؤدي إلى زيادة الشعور بنسب الرطوبة، مشددة على أن تحسن الأحوال الجوية مستمر خلال الأيام القادمة.

ولفتت إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة غدا، ولكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية، محذرة من ارتفاع جديد في درجات الحرارة، بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم السبت.

وأكملت: سنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 37 درجة.

وأوضحت أن ذروة موجة الطقس الحار، ستكون يومي الخميس والجمعة، بدرجات حرارة تصل إلى 38 درجة في الظل، متابعة: سنشهد الأيام القادمة درجات حرارة لم تحدث خلال شهر 8.

