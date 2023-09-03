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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

طقس
طقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة. 

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس نهاية الأسبوع


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن هناك توقعات  باستمرار المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة، وأن هناك فرص لسقوط الأمطار على  المناطق الساحلية مثل مطروح الإسكندرية وشمال الوجه البحري غدا الاثنين. 

 

أمطار خلال ساعات 


وتابعت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة وانخفاض نشاط الرياح وراء الاحساس بحرارة الجو خلال الأيام القليلة الماضية، مستدركة أن أمطار خلال الساعات المقبلة على بعض المناطق في البلاد. 

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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس نهاية الأسبوع

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